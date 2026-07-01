Когда подешевеет память

Micron предупредила, что мировому рынку оперативной памяти предстоит ещё несколько лет работать в условиях ограниченного предложения.

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По словам генерального директора компании Санджая Мехротры, устранить дисбаланс между спросом и производственными возможностями в ближайшее время не удастся, а заметные изменения ожидаются не раньше 2028 года.

Руководитель Micron отметил, что партнёры компании осознают масштаб проблемы и понимают: быстро ликвидировать нехватку DRAM и других типов памяти невозможно. Несмотря на ожидаемое постепенное расширение производственных мощностей к 2028 году, производитель пока не может назвать сроки, когда объёмы выпуска смогут полностью удовлетворить растущий спрос.

Чтобы ускорить решение проблемы, Micron уже приступила к реализации крупных инвестиционных проектов. Компания начала строительство нового предприятия в штате Нью-Йорк, запуск которого запланирован на начало 2029 года. Кроме того, производитель намерен приобрести завод тайваньской PSMC, направив на сделку около $1,8 млрд.

Даже если дефицит памяти начнёт постепенно ослабевать, стоимость DRAM, по всей вероятности, останется высокой ещё достаточно долго. Это отразится на ценах будущих устройств, использующих современные чипы памяти. Среди потенциально подорожавших новинок называют игровые консоли Xbox Helix, PlayStation 6 и портативную версию PlayStation 6.