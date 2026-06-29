Режимы игры в Meccha Chameleon: гайд

В Meccha Chameleon можно сыграть на одной и той же карте два матча подряд — и они могут быть совершенно разными в зависимости от выбранного режима игры. Портал gamerant.com рассказал, какие режимы доступны в игре на данный момент, и чем они отличаются друг от друга.

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Basic

Стандартный режим. В начале каждого раунда игроки делятся на две команды — прячущиеся и охотники. Первым дается ограниченное время, чтобы найти хорошее место и спрятаться, после чего охотники отправляются их искать. Они должны найти спрятавшихся, прежде чем таймер истечет — иначе спрятавшиеся побеждают.

Infection

«Инфекция» начинается так же, как стандартный режим — маленькая группа охотников ищет спрятавшихся на карте игроков. Но в отличие от стандартного режима, в Infection каждый найденный игрок присоединяется к команде охотников. Поэтому по мере раунда охотников будет становиться больше и больше.

Double

Double меняет формулу, позволяя каждому игроку сыграть за обе команды в одном раунде. В начале матча все игроки прячутся, как в стандартном режиме, но по истечению таймера все становятся охотниками и начинают искать друг друга. Поскольку у каждого есть свое место на карте, победителем становится тот, кто сможет найти больше всех спрятавшихся.