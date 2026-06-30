Будущее российского геймдева: ожидаемая экспансия за рубеж

26 июня 2026 г. на конференции разработчиков видеоигр руководитель АНО "Агентство креативных индустрий" Гюльнара Агамова рассказала, что Россия заняла 13-е место в мире по объему трат на видеоигры, и, по ее оценкам, объем трат россиян на видеоигры в будущем составит 11% в год. Она отметила, что русский язык - третий по популярности и распространенности на площадке Steam, его обошли только английский и китайский.

"В РФ более 90 млн игроков. Только в Москве играет каждый третий житель города. Если сравнивать видеоигры с литературой, то на книги россияне тратят в среднем 100 млрд руб. в год, а на игры в одном только 2024 г. наши соотечественники потратили около 173 млрд руб. Видеоигры - одна из самых перспективных экспортных креативных индустрий, ежегодно в мире выходит более 80 тыс. игр, из которых 6,2 тыс. - сделаны в России. При этом 98% из них - инди-игры", - рассказала Гюльнара Агамова.

По ее словам, самыми популярными среди российских геймеров жанрами являются экшен-головоломки на мобильных устройствах и шутеры на других платформах. Последние в среднем приносят около 22 млрд руб. выручки. Однако на мобильные игры россияне тратят больше - примерно 30 млрд руб. в год. При этом почти каждая вторая студия-разработчик находится в Москве, и около 58% всей выручки отрасли приходится на них.

"Главные конкурентные преимущества московского геймдева на мировой арене - оригинальные механики, русская культура и история, чья популярность растет среди аудитории из Азии и Латинской Америки. Экспорт для российских компаний - главный сценарий роста. Российский рынок велик, но и у него есть потолок. Единицы игроков способны существовать на локальном рынке без выхода на глобальный, поэтому наша задача - сделать так, чтобы у российских продуктов был потенциал на мировой арене. В 2025 г. мы запустили программу Moscow Game Export, действующую на базе Московского кластера видеоигр и анимации. В нее входит комплексная поддержка российских разработчиков в выходе на мировые рынки, таких как организация стендов на выставках, бизнес-миссий, поддержка продвижения среди простых игроков, организация переговоров и т.д. Помимо этого, мы привлекаем зарубежные компании в РФ, чтобы выручка шла через Россию. Благодаря ей столичные геймдев-компании заключили 36 экспортных контрактов на сумму более 1 млрд руб. с зарубежными партнерами из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Индонезии и других стран, еще 15 контрактов в работе", - заявила Гюльнара Агамова.

Также она отметила, что львиная доля контрактов - договоры с азиатскими компаниями. Они самые активные, но для них важна постоянность. Для успешной коммуникации компании из Южной Кореи и Китая должны видеть потенциального партнера на "одном и том же месте" в течение нескольких лет. Большой потенциал есть и у сотрудничества с бразильскими компаниями, как в продвижении российских игр, так и в технологическом сотрудничестве.

Генеральный директор ООО "Террабайт Геймс" Виктор Звягинский рассказал, что программа Агентства креативных индустрий помогла компании найти бизнес-партнеров, которые помогают продать российскую игру на зарубежных рынках. По его словам, среди мировой аудитории пользуются популярностью российские симуляторы и инди-игры с простым дизайном и рисовкой.

"Никто не делает игровые механики круче русских, даже в Nintendo это понимают, поэтому в японском гиганте работает много выходцев из РФ", - заявил Виктор Звягинский.

Также Виктор Звягинский отметил, что зарубежной аудитории интересна как простая жизнь россиян, так и российская культура и история. По его словам, зарубежные партнеры готовы помогать не только в продвижении, но и в портировании игр на другие устройства. Например, японские компании предложили портировать "Убеги от меня. Александра" на игровую приставку Nintendo Switch, а индийские - на мобильные устройства и смартфоны.

"В будущем мы намерены вернуть эти портированные игры в Россию для расширения аудитории. Если наши партнеры занимаются портированием, то мы отдельно прописываем в договорах, как эти версии для новых платформ будут распространяться в других странах", - рассказал Виктор Звягинский корреспонденту ComNews.

Как отметила исполнительный директор ООО "Игропром" Юлия Тишина, экспортный потенциал российской игровой индустрии остается фундаментально высоким, однако за последние годы траектория и механика этого экспорта кардинально изменились. Так, российские разработчики исторически сильны в создании продуктов, главные причины - отличные математические и художественные школы, огромный опыт работы со сложными мобильными проектами и сильные инди-команды.