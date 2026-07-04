Когда GTA 6 выйдет на ПК?

Новость о старте предварительных заказов Grand Theft Auto 6 взорвала Интернет, и аналитики уже пророчат игре огромные прибыли… Но есть проблема: о релизе на ПК по-прежнему ничего не известно. Почему? Портал PC Gamer рассказал, когда GTA 6 может выйти на ПК.

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Предполагаемая дата релиза

GTA 6, скорее всего, не появится на ПК раньше ноября 2027 года. По крайней мере, такое предположение можно сделать, отталкиваясь от календаря аналогичных портов прошлых проектов Rockstar.

Для контекста, в случае трех последних крупных релизов студии (включая RDR2), задержка между консольным релизом и выходом на ПК варьировалась — от 7 месяцев (GTA 4) до 19 месяцев (GTA 5). Хотя изначально Rockstar хотела выпустить GTA 5 на ПК в течение всего 14 месяцев.

Помимо этого, Rockstar обычно не анонсирует даты релизов на ПК, пока игра не выйдет на консолях. Например, ПК-версию GTA 4 подтвердили летом 2008 — через пару месяцев после релиза на PS3 и Xbox 360. Почти то же самое произошло с GTA 5; она вышла на консолях в сентябре 2013-го, а официальные новости о ПК-релизе появились лишь летом 2014 года, после чего порт еще несколько раз откладывали до 2015-го. А порт RDR2 и вовсе анонсировали через год, только ради того, чтобы подтвердить то, о чем публика и так знала.

Таймлайны ПК-портов прошлых игр Rockstar

Grand Theft Auto 4

PlayStation 3 — 29 апреля 2008

Xbox 360 — 29 апреля 2008

ПК — 2 декабря 2008

Grand Theft Auto 5

PlayStation 3 — 17 сентября 2013

Xbox 360 — 17 сентября 2013

Xbox One (Enhanced Edition) — 18 ноября 2014

PlayStation 4 (Enhanced Edition) — 18 ноября 2014

ПК (Enhanced Edition) — 14 апреля 2015

Некст-ген издание GTA 5

Xbox Series — 15 марта 2022

PlayStation 5 — 15 марта 2022

ПК — 4 марта 2025

Red Dead Redemption 2

Xbox One — 26 октября 2018

PlayStation 4 — 26 октября 2018

ПК — 5 ноября 2019

Почему релиз на ПК не в приоритете

Руководитель Take-Two Штраус Зельник на протяжении прошлого года посылал ПК-игрокам смешанные сигналы. В ноябре 2025-го он утверждал, что игровая индустрия в целом движется в направлении компьютеров, а бизнес становится более открытым. В феврале 2026-го он добавил, что ПК становится более важной частью того, что раньше было исключительно консольным бизнесом.

Но уже в мае Зельник сказал, что Rockstar всегда в первую очередь выпускает свои релизы на консолях, потому что «компанию судят по тому, как она работает с целевой аудиторией». Консольных геймеров же он назвал основными потребителями продукции студии. Однако в том же интервью Зельник заявил, что, по его прикидкам, на ПК могут прийтись 45-50% крупного проекта Take-Two.

Так почему же тогда Rockstar отказывается от одновременного релиза на всех платформах? Причина проста, хоть о ней и не хотят говорить открыто — чтобы пользователи купили игру дважды.