Китай создал самый быстрый суперкомпьютер в мире

Суперкомпьютер из Шэньчжэня признан самым быстрым в мире. Примечательно, что он построен исключительно на стандартных микропроцессорах и не использует специализированные графические ускорители (GPU), на которых сегодня работает большинство высокопроизводительных вычислительных систем.

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Китай вновь завоевал один из самых престижных титулов в сфере вычислительной техники, усилив технологическое соперничество с Соединенными Штатами — соперничество, имеющее серьезные последствия для науки, национальной безопасности и геополитики.

Система под названием LineShine, расположенная в Шэньчжэне, была признана самым быстрым суперкомпьютером мира по результатам стандартного набора тестов, используемых международным сообществом разработчиков суперкомпьютеров.

Помимо рекордной производительности, система привлекла внимание своей архитектурой: в отличие от большинства современных суперкомпьютеров, она не опирается на графические процессоры (GPU), а использует только центральные процессоры (CPU).

Как Китай обошелся без GPU?

В последние годы именно графические процессоры, разработанные главным образом компаниями Nvidia и AMD, стали ключевым оружием в гонке суперкомпьютеров. Эти чипы особенно эффективны при выполнении большого количества параллельных операций, включая векторные вычисления и матричное умножение — основу многих современных ИИ-алгоритмов.

Когда Вашингтон ограничил доступ Китая к передовым GPU и современному оборудованию для производства полупроводников, это подтолкнуло китайских разработчиков к поиску альтернативных решений.

LineShine построен по необычному принципу. В большинстве современных суперкомпьютеров функции CPU и GPU разделены, тогда как китайская система объединяет их в рамках единой архитектуры. Для ускорения матричных и векторных вычислений используются специальные аппаратные блоки, встроенные непосредственно в процессоры. Всего система содержит почти 14 миллионов вычислительных ядер, размещенных в 90 аппаратных стойках.

Основой проекта стали процессоры собственной разработки, использующие набор инструкций компании Arm Holdings — британского разработчика, контролируемого японским конгломератом SoftBank.

Архитектура Arm наиболее известна благодаря смартфонам, однако в последние годы ее активно внедряют в центрах обработки данных такие компании, как Nvidia, Amazon и Qualcomm.

Китайские разработчики пока не раскрывают, какая компания производила процессоры для LineShine и по какому технологическому процессу они изготовлены.

Новый суперкомпьютер уже применяется для решения масштабных научных задач. Среди них — создание высокоточной цифровой модели Земли, включающей атмосферу, океаны, сушу и ледяные покровы, а также чрезвычайно сложное моделирование работы человеческого мозга. Эти проекты демонстрируют, что борьба за звание самого быстрого суперкомпьютера мира давно вышла за рамки престижного соревнования. Сегодня речь идет о технологиях, которые определяют научное, экономическое и военное превосходство государств в XXI веке.