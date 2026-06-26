В Steam вышла Artificial Extinction 2 — игра от разработчика-одиночки из Канады (100Hr Games), объединяющая черты шутера от первого лица и tower defense. Автор уверяет, что в ней есть и элементы RTS.

© Artificial Extinction 2

Суть проста: мы играем ИИ в механическом теле, который расшифровывает на своей базе важные данные. Пока идет расшифровка, на базу нападает вражеский ИИ. Мы наблюдаем за происходящим от первого лица, держим в руках автомат и можем собственноручно расправляться с волнами врагов. До какого-то времени.

На деле куда удобнее переключиться на вид с высоты птичьего полета и начать строить укрепления. Например, пулеметные вышки защитят от пехоты и легкой техники, антидроновые — от налетов небольшой авиации. Нюанс в том, что ваши строения гибнут так же легко, как и противники, а ведь нужно еще добывать ресурсы, очки исследования, ставить вышки, распределяющие электроэнергию, и т. п.

Просто так застроить всю карту не дадут — придется вкладываться в улучшения. Скорострельность и мощь турелей, новые возможности и генераторы — все это необходимо, чтобы продержаться до конца.

Элементов RTS в Artificial Extinction 2 я не увидел: двигать можно только себя самого (при виде сверху); других юнитов (как было в 90-е в популярных гибридах FPS/RTS вроде Battlezone или Uprising) под нашим управлением нет. В стратегическом плане это чистой воды tower defense. Стрельба для инди-проекта неплохая, да и на странице технологий есть исследование новых пушек.

Что интересно, Artificial Extinction 2 полностью перевели на русский язык — есть даже озвучка (монотонным голосом оглашаются последние новости на поле боя). Секрет для разработчика-одиночки очевиден: при переводе игры о борьбе ИИ с ИИ использовался ИИ.

До 24 июня Artificial Extinction 2 отдают со скидкой 20%.