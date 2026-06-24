Физические копии GTA VI выйдут без дисков по цене от 6000 рублей

Rockstar Games выпустит GTA VI в двух изданиях по цене от $80. Об этом сообщает IGN.

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Базовая версия GTA VI будет доступна по цене $80 (около 6 тыс. руб.), тогда как расширенное издание Ultimate Edition оценено в $100 (около 7,5 тыс. руб.). Эти цены также были опубликованы Джеффом Кили, ведущим The Game Awards.

Пользователи, оформившие предзаказ, получат набор эксклюзивных косметических предметов, выполненных в стилистике GTA: Vice City. Владельцам Ultimate Edition также предложат дополнительный внутриигровой контент, включая премиальные транспортные средства, оружие и предметы гардероба.

Кроме того, расширенная версия откроет доступ к дополнительным игровым активностям. Среди них уникальная автомастерская с возможностью расширенной модификации автомобилей, тату-салон с более чем 50 рисунками, а также специальный склад для получения редких предметов и контрабанды. Дополнительный контент будет открываться постепенно по мере прохождения сюжетной кампании.

Компания отдельно уточнила, что физические версии игры будут распространяться без дисков. Покупатели получат упаковку с цифровым кодом активации. Продажи физических копий стартуют 12 ноября, одновременно с открытием предварительной загрузки проекта, чтобы в день релиза геймеры могли сразу запустить игру.

Возможность оформления предзаказа GTA VI откроется 25 июня, а официальный выход игры на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S запланирован на 19 ноября.

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