Steam Machine стоит дороже $1 000: что говорят аналитики?

Valve официально назвала цену грядущей Steam Machine — версия на 515 ГБ памяти без контроллера будет стоить $1 049; $1 428 — за 2 ТБ и контроллер в комплекте. Вместе с этим появились первые обзоры от прессы и блогеров, большинство которых сходятся во мнении, что платформа, к сожалению, не оправдывает свою цену. Портал gamesindustry.biz поговорил с профессиональными аналитиками и выяснил, о чем говорит решение Valve.

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Удивляет ли цена Steam Machine?

Йост ван Дройнен, CEO аналитической фирмы Aldora, не был шокирован тем, что Valve пробила потолок в $1 000. Он считает, что многие скорее недооценили пессимистичность картины. Но, к сожалению, без субсидирования устройства Valve никак не добьется доступной цены, что печально, поскольку компания славилась справедливым отношением к потребителю. Изначально производитель, судя по всему, метил в цены в районе $700-800, но реализовать их помешал рост цен на DRAM и NAND из-за спроса со стороны ИИ дата-центров.

В то же время, Пирс Хардинг-Роллс, руководитель игровых исследований Ampere Analysis, был немного удивлен, хотя повышение цен на Steam Deck было недвусмысленным намеком на то, что Steam Machine тоже обойдется дороже, чем изначально планировала Valve. По мнению аналитика, компанию подвели масштабы производства и отказ от субсидирования устройства.

Хорошо ли продастся Steam Machine?

Мэт Пискателла, старший директор Circana, считает, что устройство моментально распродастся на релизе, несмотря на цену свыше $ 000. По его мнению, вопрос лишь в доступном инвентаре, который, вероятно, будет достаточно скромным. Steam Machine в ближайшем будущем станет довольно дефицитным товаром.

Ван Дройнен полагает, что консоль Valve найдет свою аудиторию среди ПК-энтузиастов, но не станет бестселлером — к чему компания, скорее всего, готова. Платформа изначально замышлялась как способ привлечь новую аудиторию к Steam, а не источник прибыли сам по себе. К тому же, консольный и ПК-гейминг постепенно становятся категорией роскоши, которая нацелена на достаточно узкую аудиторию.

По мнению Хардинга-Роллса, из-за сочетания высокой цены, низкой доступности и менее четкого позиционирования, чем у Steam Deck, Valve будет рада уже миллиону проданных устройств. Аналитик также считает, что Steam Machine не нацелена на широкую аудиторию.

Будут ли консоли следующего поколения стоить больше $1 000?

Учитывая, что даже Valve пришлось перешагнуть порог в тысячу долларов, трудно не задаваться вопросом, последуют ли тем же путем Microsoft и Sony. Первая уже анонсировала Project Helix, хотя у консоли пока нет даты релиза. А вторая пока не разглашает никакой информации о гипотетической PlayStation 6, хотя некоторые эксперты думают, что ее могли отодвинуть на 2028 или даже 2029 год вследствие дефицита комплектующих.

Ван Дройнен считает, что да, следующее поколение консолей перешагнет ценник в $1 000. По факту, тысяча долларов будет низшим порогом цены, даже если релиз платформ состоится не раньше 2028-го. Производители памяти работают в «пост-потребительском» режиме — геймеры не так важны, как аудитория, а цены растут. Даже новой руководительнице Xbox Аше Шарме пришлось признать, что Project Helix нуждается в новой экономической модели и «железных» партнерах, чтобы вообще выйти на рынок.

А вот Хардинг-Роллс уверен, что другие производители все-таки смогут позволить себе трехзначный ценник. Консоли следующего поколения наверняка будут более дорогими, чем их предшественницы, но у компаний есть другие рычаги, которые можно потянуть, чтобы компенсировать стоимость комплектующих. Sony, например, лучше расположена на рынке, чем Valve — в плане логистических цепочек и контактов в индустрии железа. Пискателла согласен, что консоли за $1 000 — не гарантированный исход, но, тем не менее, он более чем вероятен.

Что Steam Machine говорит о состоянии рынка?

Ван Дройнен видит в цене Steam Machine своеобразную смену гвардии. Фирмы, которые слишком активно расширялись в период пандемии, теперь будут расплачиваются за свои ошибки. Железо не дешевеет, поэтому цена вхождения в хобби должна падать за счет других каналов, через дистрибьюцию и инновации в области бизнес-моделей. Не исключено, что это приведет к процветанию мелких и средних разработчиков, которые меньше опираются на премиальное железо и распространяют свою продукцию на доступных платформах.

Но Пискателла возражает. Цена Steam Machine означает лишь то, что на рынке компонентов все не так плохо, как могло быть; и то, непонятно, пошла ли Valve на снижение прибыли или у нее уже были предварительные соглашения о продаже устройства.

А Хардинг-Роллс утверждает, что цена свыше $1 000 указывает на тяжелое положение рынка специализированных игровых устройств. Каждый производитель пытается как-то компенсировать ограниченный доступ к памяти и накопителям, но количество обходных путей невелико. По мнению аналитика, это проблема средней длительности, которая начнет разрешаться минимум через два года.