Трансляции Twitch перестали работать в России без VPN

Трансляции стримингового портала Twich перестали работать в России без VPN. Об этом во вторник, 23 июня, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

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Уточняется, что при этом сайт открывается: комментарии в чате можно отправить, иконки на портале прогружаются. Сбои на данный момент коснулись только прямых эфиров.

Всего за последний час поступило более 240 жалоб, за сутки — более 2,6 тысячи, уточняет портал.

19 июня пользователи сервиса «Авито» стали массово жаловаться на проблемы в работе платформы. Так, количество сообщений об этом превысило 5,1 тысячи.

15 июня в работе Wildberries и «Вайлдберриз Банка» также произошел массовый сбой: пользователи сервисов пожаловались, что у них не работают приложения и сайты. Больше всего жалоб о проблемах с доступом к платформам поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Кроме того, 9 июня пользователи по всей России столкнулись с масштабными проблемами в работе игрового сервиса Steam. Пользователи не могли подключиться к серверам и авторизироваться.