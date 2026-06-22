Пять многообещающих игр, отмененных Microsoft

Microsoft последние годы систематически сокращает тысячи сотрудников в своей коллекции игровых студий, раздувшихся до непомерных размеров при бывшем CEO Xbox Филе Спенсере. В свете еще одной волны сокращений в ближайшем будущем портал PC Gamer вспомнил, какие многообещающие проекты Microsoft отменила.

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Odyssey

Отменена: 2024

Об Odyssey, детище Blizzard, публика впервые прознала в 2022. Проект под этим кодовым названием находился в разработке уже пять лет, и многие сотрудники Blizzard, включая тех, кто не работал над ним прямо, были довольно воодушевлены. Бывший президент Blizzard Майк Ибарра хвастался, что он наиграл уже много часов и очень ждал релиза игры.

Но в 2023-м Microsoft приобрела Activision Blizzard, а в 2024-м — отменила Odyssey. Ибарра покинул компанию в то же время. По словам Bloomberg, игра создавалась на Unreal Engine, но забуксовала, поскольку от разработчиков потребовали перенести проект на «внутренний движок, который компания изначально создала для мобильных игр». Odyssey, по источникам издания, не была близка к релизу на момент отмены.

Вероятно, это классический случай производственного ада, но песочница с фирменной полировкой, сторителлингом и визуальным стилем Blizzard наверняка бы добилась успеха. Та же Subnautica 2, несмотря на юридические распри и достаточно сырой ранний доступ, разошлась тиражом свыше 4 млн копий.

Everwild

Отменена: 2025

Никто так и не узнал, чем могла бы стать Everwild в более завершенном виде. Студия Rare сегодня больше всего известна по Sea of Thieves, где игроки отыгрывали роли пиратов и бороздили моря в поисках сокровищ. А Everwild, судя по всему, задумывалась как игра о животных и природе.

На момент отмены проект был глубоко в разработке; по слухам, его один раз перезапускали, что наверняка не помогло убедить Microsoft продолжать финансирование нетривиальной игры. Но, справедливости ради, питч Sea of Thieves тоже звучал сомнительно. Everwild закрыли в 2025-м в ходе одной из волн сокращений Microsoft, и теперь о существовании проекта напоминает лишь премьерный трейлер.

Perfect Dark

Отменена: 2025

Под нож в 2025 году также пошла перезагружка классического шутера Rare под названием Perfect Dark — причем вместе с одной из студий, которая работала над игрой, The Initiative. От игры остался геймплейный трейлер: по нему можно сделать предположение, что разработчики трудились над шутером с элементами immersive sim. Не самая новаторская концепция, но Perfect Dark — культовая классика, и реакция на геймплей была положительной.

По слухам, Take-Two пыталась выкупить проект у Microsoft, но стороны не смогли прийти к соглашению. Издатель GTA очевидно верил, что у игры есть потенциал — иначе он бы не профинансировал одного из ее бывших руководителей на создание новой команды.

Contraband

Отменена: 2025

Contraband была совместным проектом Microsoft и Avalanche Studios, создательницы серии Just Cause. Игра должна была стать кооперативным симулятором контрабандиста в сеттинге 1970-х, но в 2025-м разработчики заявили, что сворачивают работу над проектом. Теоретически она может возобновиться и без поддержки Microsoft, но это маловероятно.

Project Blackbird

Отменена: 2025

ZeniMax Online Studios, разработчица Elder Scrolls Online, последние шесть лет тихо работала над новой ММО под кодовым названием Project Blackbird, но и она попала под нож в ходе волны сокращений 2025 года. Филу Спенсеру игра нравилась, но это не помогло спасти ее.

Основатель компании Мэтт Фирор подал в отставку в результате отмены проекта, и ранее в 2026-м признался в интервью, что ждал возможности поработать над чем-то, вроде Project Blackbird, всю свою карьеру. А в другом интервью он сказал, что игра получилась бы «великолепной», и Microsoft упустила большую возможность.

По словам Фирора, причиной отмены стал тот факт, что публичные компании любят предсказуемый, стабильный рост прибылей. ММО же, со своими высокими стоимостями разработки, представляют собой значительный риск. Часть сокращенной команды разработки Project Blackbird основала новую студию под названием Sackbird и теперь работает над новым проектом.