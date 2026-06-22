Parker завершил карьеру в Dota 2

23-летний перуанский керри Дэвид Parker Флорес объявил о завершении профессиональной карьеры в Dota 2.

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Решение он озвучил в слезах на прямой трансляции после неудачных квалификаций на The International 2026 и Esports World Cup. Игрок пообещал выпустить подробный пост с объяснением своего решения.

Ребята, я собираюсь уйти, у меня уже ничего не получается. Мне очень грустно, я пропущу Рияд, пропущу Инт. Пришло время прощаться. Надеюсь, вы меня поймёте.

В отборе на EWC команда Parker Estar Backs заняла 2-е место, уступив первую строчку Nemesis. В квалификации на TI15 коллектив остановился на 5-6-м месте. Parker начал профессиональную карьеру в 2019 году и заработал $ 171 тыс. призовых. Главным достижением перуанца стала победа на PGL Wallachia Season 2 в 2024 году в составе HEROIC.