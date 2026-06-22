Paper Rex — первый финалист Valorant Masters London 2026
Paper Rex справилась с EDward Gaming в финале верхней сетки Valorant Masters London 2026. Встреча завершилась со счётом 2:1 — 13:15 на Breeze, 14:12 на Fracture и 13:6 на Split.
Лучшим игроком встречи стал Ван Jinggg Цзин Цзе, который отыграл с K/D/A 68-48-28 на Omen и Raze. Россиянин Илья something Петров также отыграл с положительным счётом — 58-45-21, сыграв на Jett и Brimstone на трёх картах.
Благодаря победе Paper Rex проходит в финал Valorant Masters London 2026, для команды это уже третий раз. EDward Gaming, в свою очередь, падает в нижнюю сетку, где попытается пройти в финал с победителем пары Team Vitality/Leviatan.
Valorant Masters London 2026 проходит с 6 по 21 июня, 12 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 1 млн.