Производительность Steam Machine проверили в бенчмарке

В сети появились свежие тесты Steam Machine – компактного ПК на базе SteamOS для пользователей Steam, которые хотят получить консольный игровой опыт без покупки дорогого игрового компьютера.

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«Железо»

В отличие от прежней концепции Steam Machine, при которой производители могли самостоятельно выбирать комплектующие, теперь Valve намерена предложить единый стандарт конфигурации. По задумке компании, все устройства будут выпускаться с фиксированными характеристиками и продаваться по рекомендованной цене. Это должно упростить выбор для покупателей и сделать платформу более конкурентоспособной.

Согласно данным тестов, новинка оснащается кастомным процессором AMD с шестью ядрами и двенадцатью потоками на архитектуре Zen 4. Чип работает на частоте до 4,86 ГГц и располагает 30 МБ кэш-памяти третьего уровня. Несмотря на лимит энергопотребления около 30 Вт, процессор демонстрирует достойные результаты.

Результаты тестов

В базе Geekbench 6 система набрала 2 334 балла в одноядерном тесте и 7 392 балла в многоядерном. Эти показатели практически совпадают с результатами предыдущих утечек и подтверждают стабильность характеристик устройства. По сравнению со Steam Deck производительность центрального процессора может увеличиться почти вдвое, что станет заметным шагом вперёд для игровой экосистемы Valve.

Графическая подсистема также выглядит многообещающе. Сообщается о полукастомном GPU AMD с 28 вычислительными блоками, который будет работать в паре с 16 ГБ памяти DDR5 и 8 ГБ видеопамяти GDDR6.

Тем не менее по чистой вычислительной мощности процессор Steam Machine уступает настольным решениям вроде AMD Ryzen 5 5600X и особенно Ryzen 5 7600X. При этом стоит учитывать, что эти модели работают при значительно более высоком энергопотреблении – от 65 Вт и выше. Для компактной системы с ограниченным теплопакетом такие результаты выглядят убедительно.

Цена

Главным вопросом остаётся стоимость устройства. По неофициальным данным, Valve планирует продавать Steam Machine по цене от $900 до $1000. Именно ценник может стать определяющим фактором успеха новинки.

Если графическая производительность окажется достаточно высокой, система сможет заинтересовать пользователей, которые ищут альтернативу традиционным игровым консолям и дорогостоящим ПК.