EverQuest Legends будет готова в конце июля

Daybreak Game Company объявила, что EverQuest Legends станет доступна на PC 28 июля. Предзаказы уже открыты (everquestlegends.com/shop). В стоимость — $19,99 — включен первый месяц подписки, дальше нужно будет платить по $9,99/мес. Эксклюзивную «бету» для предзаказчиков проведут с 1 по 21 июля.

© EverQuest Legends

EverQuest Legends — обновленная версия классической EverQuest 1999-го года. Тот же художественный стиль, графика, музыка и так далее, но — с современными удобствами. Не обязательно играть в группе (до 4 человек) или участвовать в рейдах (до 88) — со всеми материалами реально познакомиться в одиночку.

EverQuest (everquest.com) — одна из самых известных MMORPG. Последнее на данный момент дополнение, Shattering of Ro, она получила в прошлом году.