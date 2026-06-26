Capcom не спешит с ремейком Resident Evil 5 Capcom не спешит с ремейком Resident Evil 5

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Компания Capcom в настоящее время не планирует разработку ремейка Resident Evil 5, сообщают инсайдеры игровой индустрии. По информации нескольких источников, в студии нет особого энтузиазма по поводу обновления этого и предыдущего проекта серии.

Согласно инсайдерской информации, в Capcom никто не горит желанием заниматься ремейками Resident Evil 5 и Resident Evil 6. Это означает, что оба проекта не входят в приоритеты студии на обозримое будущее. Разработчики предпочитают сосредоточиться на других направлениях развития франшизы.

Приоритеты Capcom в серии Resident Evil

Вместо работы над ремейками пятой и шестой частей, компания сосредоточена на других проектах. В первую очередь это касается ремейка Resident Evil Code: Veronica, который получает больше внимания от разработчиков. Кроме того, студия работает над девятой основной частью серии — RE9, которая также является приоритетным проектом для Capcom.

Такой выбор стратегии указывает на то, что компания предпочитает развивать новые направления франшизы и переосмысливать более ранние проекты, нежели обновлять относительно недавние игры. Code: Veronica, вышедшая в 2000 году, рассматривается как более достойный кандидат для полноценного переиздания в современных графических стандартах.

Контекст развития франшизы

Resident Evil 5 была выпущена в 2009 году и получила широкое признание у игроков, однако в последние годы серия сосредоточилась на переизданиях более ранних частей. Успех ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3 показал, что переработка классических игр может быть коммерчески успешной и интересной для аудитории.

Отсутствие планов по ремейку Resident Evil 5 может быть связано с тем, что эта часть серии уже относительно современна с точки зрения технологий и игровых механик. В то же время Code: Veronica, будучи игрой начала 2000-х годов, нуждается в более серьёзной модернизации для современных стандартов.

Таким образом, Capcom выбирает путь, при котором компания сосредоточивается на наиболее перспективных для переработки проектах и разработке новых частей серии, оставляя Resident Evil 5 и 6 без внимания в ближайшей перспективе.