Предзаказы GTA 6 стартуют 25 июня

Студия Rockstar раскрыла дату старта предзаказов на GTA 6. Игру можно будет предзаказать уже с 25 июня.

Разработчики объявили, что в этот день проект можно будет купить на цифровых площадках и в розничных сетях. При этом, авторы пока не раскрыли стоимость и какие издания поступят в продажу. Ранее глава компании Take-Two Штраус Зельник сообщал, что рекламная компания игры начнётся летом.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 26 мая на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были этой осенью, но разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.