Qualcomm представила чип Snapdragon Reality Elite для виртуальной реальности

Qualcomm анонсировала платформу Snapdragon Reality Elite для устройств дополненной и виртуальной реальности. Она станет основой для шлемов “нового поколения”. Как автономных, так и подключаемых к компьютерам или смартфонам.

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Заявлена высокая производительность в области ИИ. Чип якобы способен обрабатывать до 48 триллионов операций в секунду. По сравнению с предыдущим флагманским чипом Qualcomm XR2+ Gen 2: процессор стал быстрее на 30%, графика — на 60%, а блок нейросетевой обработки — на 160%. При этом энергопотребление снижено. Батарея работает на 20% дольше, а устройство под нагрузкой нагревается на 12 градусов меньше.

© Qualcomm

Платформа поддерживает изображение с разрешением 4,4K на каждый глаз при частоте 90 кадров в секунду. Также улучшена технология смешивания реального и виртуального миров.

Первыми новинку получат шлемы XREAL Project Aura, выход которых ожидается до конца года.