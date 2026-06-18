Epic придумала, как сделать Unreal Engine 6 еще более популярным

* Давненько мы ничего не сообщали о китайском хите 2024 года выпуска Black Myth: Wukong. Игра, напомним, отметилась невероятным ажиотажем вокруг нее и всего за пару с небольшим месяцев разошлась тиражом в 20 миллионов копий. С той поры прошло почти два года, и все это время Black Myth: Wukong не стояла на месте, а продавалась. И теперь ее тираж наконец-таки достиг 30 миллионов копий. То есть практически догнала по продажам Elden Ring и лишь немного отстает от Cyberpunk 2077. Разработчики, само собой, счастливы и говорят, что когда разрабатывали игру, то и подумать не могли о таком результате.

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* Epic придумала, как сделать анонсированный недавно Unreal Engine 6 еще более популярным и привлекательным. Согласно разработчикам движка, они тестируют возможность для игроков использовать скины Fortnite во всех играх, использующих UE6. И точно так же скины из других игр на движке можно будет использовать в Fortnite… После чего, по идее, ни один разработчик, а тем паче издатель не должен устоять перед такой замечательной перспективой.

* В PUBG: Battlegrounds (так нынче называется компьютерная версия культового «боевого рояля») стартовало двухнедельное открытое тестирование нового режима Ally Duo Mode. Суть его в том, что каждый игрок получает ИИ-напарника или напарницу и идут убивать врагов вдвоем. Причем напарник является не обычным скриптовым ботом, а продвинутым ИИ-интеллектуалом. Режим был анонсирован в прошлом году и наконец-то стал реальностью. Правда, первые отзывы об ИИ-напарнике не очень оптимистичные: он ведет себя как классический бот, то есть все делает не так, как надо. Однако самообучаемость вроде как прилагается, так что есть шанс, что играть он со временем научится.