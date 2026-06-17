Как добывать кремний в Solarpunk: гайд

В Solarpunk исследование и эксперименты с новыми ресурсами — одна из главных задачек, а кремний — один из самых ценных материалов ближе к финальным стадиям прохождения. Портал gamerant.com рассказал, как добывать кремний и для чего он пригодится на парящих островах.

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Для того, чтобы добыть кремень, вам понадобится плавильня. К счастью, это одна из первых станций для крафтинга, которые можно сделать на верстаке — она потребует всего 15 камней.

Построив плавильню, заправьте топливный отсек листьями, палками или древесиной; последняя опция — наиболее эффективная. После этого положите в слот слева кварц, дождитесь, когда он расплавится — и заберите кремний из слота справа.

А что насчет кварца? По мере прокачки воздушного корабля вы получите доступ к небольшому парящему архипелагу из трех островов, который находится к северо-западу от стартового острова. На самом южном из этих трех островов есть бесконечный депозит кварцевой руды. Прихватите с собой кирку и отправляйтесь к нему — советуем добыть как можно больше кварца, поскольку он очень пригодится на следующих стадиях игры.

Кремний как ресурс можно использовать по-разному. Для начала, он пригодится в торговле: у робота на 5 кремния можно выменять рецепт энергетического верстака. А уже на этом новеньком верстаке из кремния изготавливаются батареи, которые нужны многим другим строениям и машинам.