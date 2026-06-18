В Сеть слили рендеры ноутбука Lenovo с суперчипом Nvidia RTX Spark

В преддверии анонса в Сеть утекли рендеры и характеристики нового ноутбука Lenovo Yoga Pro 9n с суперчипом Nvidia RTX Spark. В чем суть «суперчипа»? Он объединяет на одном кристалле ARM-процессор, графику и оперативную память.

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По дизайну модель напоминает Yoga Pro 9i, но с чуть меньшим 15-дюймовым OLED-экраном. Корпус сделан из алюминия и окрашен в серый цвет. Инженеры Lenovo (из-за акцента на локальную работу с ИИ) предусмотрели усиленную систему охлаждения.

Ноутбук оснащён шестью динамиками с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Vision. Есть магнитное крепление для стилуса Yoga Pen Gen 2, которым можно рисовать на тачпаде.

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Среди разъёмов: HDMI, два порта USB-C (оба на 10 Гбит/с), два USB-A, слот для SD-карт, разъём для наушников и аппаратный выключатель камеры.

Внутри чип RTX Spark N1X. В нём 20 ядер процессора (10 высокопроизводительных и 10 энергоэффективных), графический блок с 6144 вычислительными ядрами и ИИ-ускорители.

Ноутбук сможет работать с до 128 ГБ общей памяти и обеспечивать ИИ-производительность в 1 петафлопс.

Точная дата выхода и цена пока не объявлены.