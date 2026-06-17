В theHunter: Call of the Wild добавят Перу

16 июня theHunter: Call of the Wild (PC, PS4, Xbox One) получит дополнение Peru Hunting Reserve с картой Перу. Охотиться придется в местности между Андами и Амазонкой.

Разработчики из Expansive Worlds решили не усложнять игрокам задачу: выслеживать добычу будете в сухой сезон (длится в регионе с мая по октябрь). К вашим услугам — новый арбалет. Заявлено 60 миссий и 14 видов животных. Среди них — носухи, пекари, викуньи, ягуары, пумы, капибары и не только.

theHunter: Call of the Wild увидела свет в 2017 году и с тех пор обросла множеством DLC. Peru Hunting Reserve — второе «южноамериканское» дополнение (после Parque Fernando, где события происходят в аргентинской части Патагонии).