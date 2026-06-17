В Steam вышла Road to Empress 2, посвященная дворцовым интригам в древнем Китае. Оригинал увидел свет в сентябре прошлого года.

© Road to Empress 2

Дилогия Road to Empress частично вдохновлена историей императрицы У Цзэтянь (VII — начало VIII в.). Мы смотрим красивые ролики с живыми актерами и правдоподобными декорациями в разрешении вплоть до 4K и каждые несколько минут принимаем разные решения. Иногда нужно жать на кнопки в QTE (если вас, например, хотят заколоть заколкой для волос). Интриги и коварство наслаиваются друг на друга: в результате повествование может резко оборвать «плохая» концовка — это обычное дело для интерактивного кино. Скажем, если вас застукали за скидыванием тела в колодец, возможно, не стоит пытаться спихнуть туда же самого свидетеля — проще припугнуть.

К счастью, удобная схема с уже открытыми сценами, развилками и концовками позволяет перемещаться по сюжетной линии, перескакивая к наиболее интересным вариантам.

Авторы утверждают, что в 9 Гб уместилось свыше 15 часов видео. Просмотром роликов (некоторые разрешают проматывать как обычное видео и даже пропускать) дело не ограничено: в Road to Empress 2 можно издавать императорские эдикты, влияя на судьбы придворных. А еще в главном меню предлагают за реальные деньги цветы для поддержки любимых героев. И яйца — для выражения недовольства нелюбимыми. В результате игра составляет тройки самых любимых и нелюбимых персонажей во всем мире, но на происходящие события эта сугубо косметическая опция никак не влияет. Возможность странная, но вместе с тем необычная и забавная.

Резюмирую: перед нами костюмированная мелодрама с возможностью изменять сюжет по собственному желанию. Все происходящее сопровождается озвучкой на китайском при полном отсутствии русского языка в каком бы то ни было виде.