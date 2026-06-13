EA отключит серверы гонки GRID Legends на консолях

Electronic Arts объявила о предстоящем отключении сетевых сервисов гоночной игры GRID Legends на консолях PlayStation и Xbox. Сообщение появилось на официальном сайте EA.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте издателя, поддержка онлайн-функций GRID Legends будет прекращена 11 сентября 2026 года. После отключения серверов владельцы версий для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S потеряют доступ к многопользовательским возможностям проекта. В частности, перестанут работать динамические турниры, сетевые соревнования и таблицы лидеров.

При этом решение не затронет другие платформы. Онлайн-инфраструктура GRID Legends продолжит работать на ПК и Nintendo Switch 2, для которой симулятор стал доступен в начале 2026 года.

GRID Legends была выпущена в 2022 году студией Codemasters под издательством Electronic Arts. На агрегаторе OpenCritic игра получила среднюю оценку 75 баллов из 100 и рекомендации от 57% обозревателей. В Steam рейтинг проекта составляет 76% на основе пользовательских отзывов.