Project X-Ray Flight Deck превращает геймпад Xbox в панель управления самолетом

Компании PowerA и Meridian GMT анонсировали специализированный беспроводной контроллер Project X-Ray Flight Deck, разработанный для поклонников авиасимуляторов и в первую очередь ориентированный на Microsoft Flight Simulator. Об этом разработчики PowerA Gaming рассказали на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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Новинка использует традиционный геймпад Xbox в качестве основы с существенно переработанной компоновкой органов управления. От классического контроллера сохранились кнопка Xbox, левый аналоговый стик и блок ABXY, тогда как остальная часть лицевой панели была полностью переосмыслена.

Судя по опубликованным материалам, дизайн устройства вдохновлен приборными панелями самолетов и вертолетов. Контроллер оснащен дополнительными переключателями и специализированными элементами управления, которые должны обеспечить более удобное взаимодействие с авиационными симуляторами по сравнению со стандартными игровыми геймпадами.

Одной из ключевых особенностей Project X-Ray Flight Deck стала модульная конструкция. В анонсирующем ролике разработчики продемонстрировали возможность замены отдельных элементов управления, что позволит адаптировать устройство под различные сценарии использования и типы воздушных судов.

Технические характеристики, совместимость с платформами и перечень поддерживаемых функций пока не раскрываются. Также остаются неизвестными сроки начала продаж и рекомендованная стоимость устройства.

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