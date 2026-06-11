Resident Evil Veronica добавили в вишлист уже миллион раз

С анонса Resident Evil Veronica, ремейка Code: Veronica, не прошло и недели, а игра уже собрала миллион добавлений в вишлист. Ажиотаж вокруг тайтла невероятный, о чём и говорят цифры.

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События проекта развернутся в Париже, где Клэр Редфилд проникает в здание корпорации Umbrella. Девушку быстро ловят и отправляют на военную базу на затерянный в океане остров Рокфорт. Игра вышла в 2000 году и получила высокие отзывы от критиков и игроков.

Точную дату релиза и все подробности авторы раскроют позже. Это уже четвёртый ремейк серии «Обитель зла» от Capcom — ранее авторы выпустили ремейки RE2, RE3 и RE4.

Игра выйдет уже в 2027 году на ПК и современных консолях.