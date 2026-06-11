Sega формально представила Persona 6
Издатель Sega и разработчик Atlus формально анонсировали Persona 6. Платформы: PC, PS5 и Xbox Series. Сроки выхода неизвестны.
Как и раньше, знакомство с предыдущими частями не требуется. История и персонажи — новые. Геймплей привычно разбит на две части: школьная жизнь днем и сверхъестественные приключения ночью.
Sega напомнила, что Persona в этом году отмечает 30-летие. Игры серии разошлись тиражом свыше 30 млн копий. Особенно популярной оказалась Persona 5, удостоившаяся от Riot Pixels 93 из 100 баллов.