Sega формально представила Persona 6

Издатель Sega и разработчик Atlus формально анонсировали Persona 6. Платформы: PC, PS5 и Xbox Series. Сроки выхода неизвестны.

© Persona

Как и раньше, знакомство с предыдущими частями не требуется. История и персонажи — новые. Геймплей привычно разбит на две части: школьная жизнь днем и сверхъестественные приключения ночью.

Sega напомнила, что Persona в этом году отмечает 30-летие. Игры серии разошлись тиражом свыше 30 млн копий. Особенно популярной оказалась Persona 5, удостоившаяся от Riot Pixels 93 из 100 баллов.