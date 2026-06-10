Названа дата выхода Gears of War: E-Day

Компания Microsoft в рамках презентации Xbox Games Showcase 2026 назвала дату выхода игры Gears of War: E-Day.

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Релиз новой части знаменитой серии состоится 6 октября текущего года.

Информация обнародована в свежем трейлере.Также в ролике впервые представлены геймплейные кадры.

Проект станет приквелом оригинальной Gears of War (2006) - аудитории представят первое столкновение человечества с расой монстров-локустов, с которыми предстоит сражаться молодому Маркусу Фениксу.

Целевыми платформами называются ПК и Xbox. Версии для PlayStation не заявлены.