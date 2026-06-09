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Трейлер ремейка Resident Evil Code: Veronica стал самым популярным на Summer Game Fest

Чемпионат.com

В ночь на 6 июня состоялась церемония открытия Summer Game Fest 2026 — крупной летней видеоигровой выставки. На мероприятии представили трейлеры и анонсы игр, которые выйдут в ближайшие годы.

Трейлер ремейка Resident Evil Code: Veronica стал самым популярным на Summer Game Fest
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Самым популярным трейлером стал анонс ремейка Resident Evil Code: Veronica — видео набрало свыше 5,1 млн просмотров. На втором месте расположился ролик, посвящённый Final Fantasy 7 Revelation (2,3 млн), а на третьем — Monster Hunter Wilds: Ascendance (1,25 млн). В десятку также попали Stellar Blade: Blood Rain (905 тыс.), Star Wars: Zero Company (884 тыс.) и Alien: Isolation 2 (795 тыс.).

Топ-10 самых просматриваемых трейлеров Summer Game Fest 2026:

  • Resident Evil: Veronica — 5,1 млн.
  • Final Fantasy 7 Revelation — 2,3 млн.
  • Monster Hunter Wilds: Ascendance — 1,25 млн.
  • Blood Message — 1 млн.
  • Stellar Blade: Blood Rain — 905 тыс.
  • Star Wars: Zero Company — 884 тыс.
  • Alien: Isolation 2 — 795 тыс.
  • Guild Wars 3 — 682 тыс.
  • Gen Atlas — 590 тыс.
  • Crossfire — 570 тыс.