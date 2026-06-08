Creative Assembly показала первый тизер Alien: Isolation 2

Студия Creative Assembly и издатель Sega на Summer Game Fest 2026 представили первый полноценный трейлер Alien: Isolation 2 – продолжения культового сурвайвал-хоррора. При этом дату выхода игры разработчики пока не раскрыли.

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О создании сиквела впервые стало известно в 2024 году, когда оригинальная Alien: Isolation отметила десятилетний юбилей. После анонса студия практически не делилась подробностями проекта. В апреле 2026 года Sega выпустила короткий тизер под названием False Sense of Security, подтвердив, что работа над игрой продолжается.

Одним из главных изменений станет место действия. Если события первой части разворачивались на космической станции, то новая игра перенесет игроков на колониальную планету. В показанном трейлере продемонстрировали мрачный мир с грозовой погодой и более масштабными локациями по сравнению с тесными коридорами оригинала.

Первая Alien: Isolation, вышедшая в 2014 году, получила признание благодаря атмосфере постоянной опасности и поведению ксеноморфа, который реагировал на действия игрока и непрерывно преследовал главную героиню.

Alien: Isolation 2 выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Ранее фанат организовал прослушку офиса Rockstar и заявил о скором выходе трейлера GTA 6.