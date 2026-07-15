Почему выход GTA 6 всех пугает

Summer Game Fest вот-вот начнется, но по прошедшей презентации State of Play уже можно сделать один вывод — GTA 6 распугала буквально всех разработчиков. С одной стороны, в этом нет ничего удивительного, а с другой — возможно, издатели все-таки поторопились с решением. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему.

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Из-за того, что крупные издатели расталкивают друг друга локтями в попытке сбежать от GTA 6 в ноябре, расписание релизов на конец сентября получается очень плотным. Убийственно плотным, если рассуждать более цинично. Конечно, у потребителя будет выбор, во что поиграть, но у самих издателей есть повод понервничать, потому что игрокам придется выбирать — на что потратить деньги в день релиза, а что отложить на потом.

Из крупных сентябрьских релизов точно подтверждены Marvel’s Wolverine от Insomniac Games (15 сентября). Control Resonant от Remedy и Silent Hill: Townfall от Konami выходят в один день (24 сентября), а уже на следующий — релиз Onimusha: Way of the Sword от Capcom.

А в октябре подоспеют и другие релизы, хотя игры этого месяца едва ли конкурируют на том же поле, что и GTA 6. Ace Combat 8 (2 октября) и Star Wars: Galactic Racer (6 октября) хотя бы в совсем других жанрах, даже если аудитория может частично пересекаться. Но выпускать Call of Duty: Modern Warfare 4 (23 октября) менее чем за месяц до GTA 6 — смелое решение, особенно учитывая, сколь многое зависит от результатов игры из-за прошлогоднего провала.

Трудно винить издателей в желании отойти подальше от релизного окна GTA 6; ее выход почти гарантированно будет одним из крупнейших медийных событий в игровой индустрии за последние 10 лет. Но тотальный «побег» других игр в другие месяцы нельзя назвать обычным явлением. Для начала, стоит помнить, что GTA 6 выйдет только на PS5 и Xbox Series, что делает ноябрь не самым плохим вариантом для выпуска игр на ПК или Switch.

Но в итоге получилось, что много крупных тайтлов переехали на пару недель сентября. Настоящее коммерческое безумие. Его вне сомнений оправдывали всяческими слайдами на презентациях рекламщиков, показывая на статистику и графики. Издатели игр любят софистически объяснять, почему их продукт на самом деле не конкурирует с продуктом соперника, и почему успех Х не окажет негативного эффекта на продажи Y.

У такой мудрости есть корни, и они уходят глубоко в индустрию кино. Голливуд годами эксплуатировал сегментацию аудитории: если поставить в прокат романтическую комедию и боевик одновременно, то они не повредят сборам друг друга, и могут даже создать позитивный эффект гало. Пожалуй, самый известный пример из недавних — одновременная премьера «Барби» и «Оппенгеймера». Но, на самом деле, голливудские прокатчики прибегают к подобной тактике уже много лет: что-то «для девочек», что-то «для мальчиков», третий продукт — для аудитории постарше, четвертый — для самых маленьких, и так далее.

Игры, по большей части, так не работают. Прежде всего, в игровом бизнесе попросту нет жанра, эквивалентного романтическим комедиям — что-то такого, что направлено на аудиторию, вообще никак не заинтересованную в больших блокбастерах. Игры, нацеленные на другие аудитории, существуют, но обычно в маленьких нишах. Единственное исключение — детские игры, да и те нередко охватывают взрослую аудиторию (точно так же, как взрослые ходят в кино на мультики без детей).

Если смотреть на вопрос оптимистично, то можно сказать, что это наглядное доказательство разнообразия вкусов среди аудитории игр. А если пессимистично — то это демонстрирует отсутствие разнообразия в жанре блокбастерных игр. Так или иначе, результат один. Если дать аудитории список, состоящий из Wolverine, Control Resonant, Onimusha и Silent Hill, то значительное большинство проявит интерес к каждой.

Но выбрать в сентябре придется одну. Да, некоторые люди смогут позволить себе покупку более одной игры — но здесь разница между экономиками игр и фильмов превращается в пропасть. Потому что в отличие от фильмов, которые можно посмотреть за пару часов, игры, по множеству причин, обычно вынуждают пользователей делать выбор в пользу чего-то одного. А этой одной игры нередко хватает более чем на месяц.

Во-первых, игры дорогие. По соотношению цены и получаемого развлечения они на 100% отбивают свою стоимость, но, тем не менее, для многих потребителей она немаленькая. Особенно когда экономика по всему миру страдает. Во-вторых, игры отнимают много времени, и мало какие игроки готовы уделять свободное время нескольким играм одновременно. Их нельзя поставить «на фон» под какие-то другие дела. Поэтому в обычных обстоятельствах у большинства людей нет причин покупать две крупных, дорогих игры сразу — смысл, если они одна все равно будет лежать и ждать своего часа неделями?

Отчасти из-за этого издатели и стараются на предварительном заказе предлагать как можно больше всяческих бонусов; они знают, что подобные мелочи могут привлечь внимание игроков, которые иначе купили бы игру позже. Неплохая тактика, но она работает далеко не на каждом потребителе, и не всегда.

Другими словами, сентябрьским релизам грозит не самая благополучная обстановка. Нет смысла спорить, что одна игра — хоррор, другая — про суепргероев; сегменты аудитории разделены слишком тонкими барьерами, если поставить их друг рядом с другом. Так или иначе, каждая из этих игр соперничает за время, деньги и внимание публики. Никто, наверное, не удивится, если хотя бы одна из дат релиза ближе к сентябрю переедет на другой месяц.