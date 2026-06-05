Что покажут на Summer Game Fest 2026?

Summer Game Fest стартует уже в полночь! Презентация, как обычно, начнется с трансляции Джеффа Кили, но за ней на выходных последует множество других мероприятий. Портал PC Gamer рассказал, какие игры точно покажут на трансляциях, а какие могут на них появиться — или вряд ли.

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Summer Game Fest — 0:00 в ночь на 6 июня

Первый геймплей Star Wars: Zero Company. Разработчики тактической стратегии во вселенной «Звездных войн» постепенно начинают делиться подробностями о проекте и приглашать журналистов на превью. Они уже подтвердили, что на SGF можно будет увидеть свежий геймплейный ролик.

Guild Wars 3 (?). Пока никто не знает, над чем именно работают в стенах ArenaNet, но работа точно кипит. И сами разработчики не опровергали, что, возможно, над Guild Wars 3.

Clutch. Гоночная игра о «паре гонщиков-гениев», которым предстоит участвовать как в легальных заездах днем, так и не в очень легальных — по ночам.

Blood Message. «Первая одиночная ААА-игра» корейского гиганта NetEase расскажет историю безымянного гонца, который отправляется в опасное путешествие на восток во времена китайской империи Тан.

Что-то связанное с Among Us. Да, она по-прежнему жива и пользуется популярностью.

Persona 6. Ничего подтвержденного, но совсем недавно в Сеть утекли якобы концепт-арты персонажей новой Persona. Фанаты сочли их фейком, однако позже эти изображения были удалены по требованию правообладателя — так что, может, слухи правдивы.

Future Games Show — 22:00, 6 июня

Exodus. На Future Games Show должна состояться масштабная презентация Exodus — научно-фантастической RPG, вдохновленной серией Mass Effect.

40+ игр, включая Halloween: The Game, Clive Barker’s Hellraiser: Revival, The Pines и Aniimo.

Xbox Games Showcase — 20:00, 7 июня

Gears of War: E-Day получит собственную презентацию после основного показа Xbox, поэтому подробности об игре будут там.

State of Decay 3. Немаловероятный анонс презентации, поскольку маркетинговая машина проекта не так давно начала раскручиваться.

Halo: Campaign Evolved. Полномасштабный ремейк оригинальной Halo наверняка получит новый трейлер.

Clockwork Revolution. Об экшен-RPG от inXile давно ничего не было слышно, поэтому на трансляции логично ожидать каких-то новостей.

Obsidian выпустила три игры за 2025 год, но легендарная студия всегда над чем-то работает.

OD, хоррор Хидэо Кодзимы, анонсировали на Xbox Games Showcase 2022 — она может появиться и в этом году, т.к. теперь Kojima Productions закончила работать над Death Stranding 2.

Marvel’s Blade от Arkane — очень вероятный кандидат на свежий трейлер.

Новый трейлер Fable 4 возможен, но проект перенесли на следующий год, поэтому он, вероятно, будет не на первом плане.

The Elder Scrolls 6 (?). Учитывая, что не так давно Тодд Говард в интервью признался, что жалеет о раннем анонсе игры, RPG вряд ли появится на презентации. Но шанс всегда есть. Хотя анонс ремастеров Fallout 3 и New Vegas более вероятен.