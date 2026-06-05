Названы преимущества ПК перед консолью

Журналисты издания BGR сравнили игровые компьютеры и консоли. Материал опубликован на сайте медиа.

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По словам авторов портала, игровые консоли чаще всего дешевле персональных компьютеров. Главными причинами этого назвали более развитую цепочку поставок, которая позволяет производителям приставок экономить на компонентах устройств. Также часто условные Sony и Microsoft продают консоли себе в убыток, компенсируя его последующим продажей игр.

При этом журналисты BGR назвали ПК лучшей и рациональной платформой для гейминга. В материале говорится, что приобретение компьютера позволит сэкономить в долгосрочной перспективе. Преимущество ПК в том, что игры для этой платформы обычно дешевле, а также доступно много тайтлов со скидкой.

Еще одной причиной выбрать компьютер для специалистов является возможность модернизации. Как правило, игровую консоль невозможно улучшить — добавить оперативную память или заменить видеокарту. С компьютером же все проще: можно точечно обновить любой компонент.

В заключение авторы подчеркнули, что в середине 2026-го еще можно собрать компьютер для игр дешевле 1000 долларов (74 тысячи рублей). При этом стоимость отдельных приставок сильно поднялась — так, PlayStation 5 Pro подорожала до 900 долларов (67 тысяч рублей).

В начале лета специалисты XDA напомнили о последствиях неправильного подключения приставки PS5. По их словам, если консоль Sony не подключить к разъему HDMI 2.1, то устройство не будет поддерживать картинку 4K при 120 герц и прочие новые функции.