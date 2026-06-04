Перечислены признаки скорой смерти компьютера

Авторы издания BGR перечислили признаки того, что компьютер скоро может выйти из строя. Материал опубликован на сайте медиа.

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Журналисты портала обратили внимание на проблемы с материнской платой, которая является основной деталью персонального компьютера (ПК). Ее они назвали связующим звеном, которое управляет всеми компонентами устройства и обеспечивает их взаимодействие. Специалисты отметили, что смерть материнской платы означает и смерть компьютера и перечислили признаки приближающейся поломки.

Одним из признаком назвали частое появление «синих экранов смерти» на Windows. Сбои могут быть связаны с неисправностями в компонентах главной детали компьютера. Также на проблемы с этим оборудованием могут указывать неработающие USB-порты, время от времени отключающаяся оперативная память и сбой компонентов, подключенных через разъемы PCIe.

На серьезные проблемы с устройство указывают и тщетные попытки запустить компьютер с первого раза. Однозначно плохим признаком назвали конденсаторы на плате, которые выглядят вздутыми или протекающими.

Частым симптомом скорой смерти материнской платы назвали резкое и повторяющееся выключение ПК под нагрузкой. Это может быть связано с перегревом модуля VRM — компонента, который отвечает за питание центрального процессора.

В конце мая специалисты BGR назвали перегрев главной причиной выхода роутеров из строя. По этой причине устройства рекомендовали держать в проветриваемом месте без контакта с прямыми солнечными лучами.