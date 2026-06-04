Умер ведущий иллюстратор Warhammer 40,000 Джон Бланш

В возрасте 77 лет ушел из жизни британский художник и скульптор-моделист Джон Бланш, более всего известный как ведущий иллюстратор самого популярного в мире варгейма Warhammer 40,000.

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Мастер также был художественным директором компании Games Workshop, в которой трудился с 1977 по 2023 год.

Как сообщает портал IGN, Бланша не стало 3 июня, причина смерти не уточняется.

Художник был постоянным автором журнала White Dwarf, его кисти принадлежат иллюстрации к играм Warhammer Fantasy Battle, Fantasy Roleplay и Age of Sigmar.

Бланш известен своим мрачным, готическим, причудливым стилем. Известный английский художник Патрик Вудрофф, восхищавшийся его картинами, говорил, что у жанра, в котором он трудится, "нет ни названия, ни четких критериев".

Сам живописец утверждал, что его искусство опирается на архетипическую основу унаследованных образов: "Первые изображения первобытных людей были связаны со сценами охоты, героическими действиями, могучими зверями, посмертными масками, боевой раскраской и трофеями. Сегодня мы видим, что те же темы представлены в панк-культуре, также они используются в таких фильмах, как "Бегущий по лезвию" и "Чужой". Это наследие западной культуры, и именно это я пытаюсь использовать в своих работах".

Своими любимыми художниками он называл Рембрандта, Иеронима Босх, Альбрехта Дюрера, Маттиаса Грюневальда, Ивана Шишкина и прерафаэлитов.

Фэнтезийно-боевой варгейм Warhammer 40,000 был создан в 1987 году Риком Пристли и Энди Чамберсом. Периодически для него выпускаются дополнения, описывающие новые участвующие стороны или необычные формы проведения игры. Последняя, десятая редакция основных правил увидела свет в июне 2023 года.

Одним из самых известных поклонников игры является Генри Кавилл ("Человек из стали", "Ведьмак").