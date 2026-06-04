Вышел новый трейлер экшена Phantom Blade Zero

Китайская студия S-GAME показала новый тизер-трейлер ролевого экшена Phantom Blade Zero в рамках презентации State of Play.

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В коротком видео главный герой сражается с несколькими противниками, держа на руках младенца. Из-за этого отдельные кадры могут отдавать "Дес Стрэндингом", где образ мужчины с ребенком также был важной частью первых трейлеров.

Авторы называют свой проект динамичной action-RPG с боевой системой на основе кунг-фу с эстетикой уся.

Релиз на ПК и PS5 запланирован на 29 октября 2026 года. Больше подробностей разработчики обещают раскрыть этим летом.

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