OLED и 144 Гц: ASUS «вернулась» на рынок планшетов

Asus хоть и ушла с рынка смартфонов, но про планшеты подобного заявления не было. Так, компания анонсировала Asus Pad после многолетнего перерыва.

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Здесь установлена 12,2-дюймовая матрица OLED с двумя слоями. Разрешение 2,8K, частота обновления — 144 Гц. Типичная яркость — 600 нит, цветовой охват — 100% DCI-P3.

Внутри процессор MediaTek Dimensity 8300, оперативная память 8 ГБ (LPDDR5X), хранилище до 256 ГБ (UFS 3.1) + поддержка карт памяти microSD до 1 ТБ.

Аккумулятор 9000 мА·ч, быстрая зарядка 45 Вт. Четыре динамика с Dolby Atmos. Android 16. Заявлена поддержка стилуса Asus Pen 2.0 и клавиатуры по Bluetooth.