В какие видеоигры космонавты играли космонавты?

Есть очень много видеоигр, разворачивающихся в космосе… Но что насчет видеоигр, в которые буквально играли в космосе? Космонавтам во время миссии обычно некогда развлекаться, но это не мешает им периодически брать с собой в полеты любимые игры. Портал space.com рассказал о пяти случаях, когда космонавты играли в видеоигры в космосе.

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1993 год: «Тетрис» стал первой видеоигрой в космосе

Советский космонавт Александр Серебров был одним из тех, кому поручили 196-дневную миссию на станции «Мир». Но в свободное от выходов в открытый космос время он находил минутку на Game Boy, чтобы поиграть в «Тетрис». Таким образом, он не только стал первым человеком, поигравшим в видеоигры в космосе, но и блестяще продемонстрировал технологический патриотизм. А портативную консоль Nintendo, с которой он летал в космос, в 2011 году продали с молотка в Нью-Йорке.

1998 год: Monty Python’s Complete Waste of Time

На закате карьеры «Мира» на станцию побывали и американские космонавты. В 1998-м в составе миссии STS-89 на станцию прибыл специалист Энди Томас. Он был не только опытным механическим инженером, но и заядлым геймером, который взял с собой на борт копию ПК-игры Monty Python’s Complete Waste of Time. По сути, сборник FMV мини-игр от британской комедийной труппы «Монти Пайтон», который не снискал особой популярности. Сложно сказать, почему выбор Томаса пал именно на него, но так Monty Python’s Complete Waste of Time стала второй игрой в космосе.

1999 год: StarCraft

В 1999 году миссия STS-96 доставила на борт новенькой Международной космической станции первую команду, в которую вошел Дэниел Барри, привезший с собой копию StarCraft. Его миссия продлилась всего 30 дней, но в интервью 2017-го Барри сказал, что он выбрал StarCraft, поскольку игра позволяла ему чувствовать себя ближе к родным. Космонавт любил играть в стратегию Blizzard с семьей на Земле, и решил продолжить традицию в космосе. К сожалению, он так и не смог поиграть в StarCraft на орбите, но копия игры, которую он взял с собой, теперь выставлена в штаб-квартире разработчика.

2001-2005 годы: неизвестная игра

В 2009 году состоялся телемост между экипажем МКС и детьми в США, к которым присоединился президент Барак Обама. Один из маленьких интервьюеров спросил, можно ли космонавтам играть в видеоигры в космосе — и космонавт Джон Л. Филипс ответил, что в прошлой миссии он и впрямь взял с собой компьютер, чтобы немного играть в свободное время. То есть, за полгода, что он провел на станции в 2005-м, он точно взял с собой какие-то игры. Какие? Никто не знает. Да и, судя по всему, у Филипса было не так уж много времени на развлечения.

2016 год: будущее гейминга в космосе

В 2016-м космонавт и бывший пилот Скотт Келли поделился фотографией, на которой он надел очки дополненной реальности Microsoft Hololens со ссылкой на некий проект Sidekick от NASA. Он сфокусирован на адаптации очков для продуктивности космонавтов на орбите… Но это не значит, что у устройства нет других применений. Пока Келли и его коллега Тим Пик испытывали очки в деле, им довелось сыграть в AR-версию легендарной Space Invaders.