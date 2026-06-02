Acer представила очки дополненной реальности AR Vision GR0

Acer выходит в сегмент смарт-очков с двумя амбициозными гаджетами: очками дополнённой реальности AR Vision GR0 и «умными» очками GI0 AI с поддержкой ИИ.

Acer AR Vision GR0

Acer AR Vision GR0 – это проводная гарнитура дополненной реальности, разработанная для пользователей, которым важно высокое качество изображения. Устройство можно подключать к смартфону, компьютеру или планшету. Кроме того, гарнитура полностью совместима с платформами Android, iOS и Windows.

Очки AR Vision GR0 оснащены двумя микро-OLED-дисплеями – по одному для каждого глаза. Компания не раскрывает информацию об угле обзора. Вместо этого Acer, как и многие конкуренты, рекламирует виртуальный «172-дюймовый дисплей с расстояния шести метров». Яркость в 200 нит сравнительно невысока, поэтому Acer предлагает дополнительный светозащитный экран, который можно прикрепить к очкам.

Качество изображения находится на высоком уровне. Гарнитура обеспечивает разрешение Full HD (1920×1080 пикселей) для каждого глаза, а при воспроизведении 3D-контента суммарное разрешение достигает 3840×1080 пикселей. Кроме того, дисплеи поддерживают частоту обновления 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение контента без заметного мерцания.

Благодаря коэффициенту контрастности 50 000:1 очки обеспечивают глубокий чёрный цвет и высокую детализацию светлых участков изображения. Устройство поддерживает 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и обладает яркостью 200 нит. Также стоит отметить наличие встроенных стереодинамиков.Вес Acer AR Vision GR0 составляет всего 69 граммов. Благодаря лёгкой конструкции устройство не вызывает заметного дискомфорта даже при длительном использовании.

Acer GI0 AI

Acer GI0 AI представляют собой лёгкие беспроводные умные очки, выполняющие роль персонального ассистента на протяжении всего дня. В отличие от модели AR Vision GR0, устройство не оснащено дисплеем и полностью полагается на возможности искусственного интеллекта Google Gemini.

Подключаясь к смартфону через Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, очки реагируют на голосовые команды, распознают объекты и сцены с помощью встроенной 12-мегапиксельной камеры с поддержкой фото- и видеосъёмки в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду, а также переводят речь в режиме реального времени. Это делает их полезным инструментом для путешественников и специалистов, работающих в международной среде.

Очки также оснащены тремя микрофонами для звонков и записи голоса, имеют 32 ГБ встроенной памяти и управляются через приложение Acer AspireSync. Аккумулятора ёмкостью 217 мА·ч, по заявлению производителя, хватает на целый день использования. Вес Acer GI0 AI составляет всего 46 грамм.

Сроки выхода и цена

Предположительно, оба устройства поступят в продажу в четвёртом квартале 2026 года. Стоимость Acer AR Vision GR0 составит 599 евро, а Acer GI0 AI – 399 евро.