Авторы Splitgate анонсировали игру Empulse с паркуром и мехами

Студия 1047 Games выпустила первый кинематографичный трейлер командного шутера EMPULSE.

Ролик длится около 40 секунд и показывает общий тон проекта: скоростные перестрелки, вертикальные арены, мехов и акцент на постоянном движении. Полноценная демонстрация геймплея ожидается 7 июня в рамках трансляции PC Gaming Show.

EMPULSE описывается как динамичный 6 на 6 шутер от первого лица. Игроки смогут бегать по стенам, использовать крюк-кошку, быстро перемещаться с помощью реактивных платформ и применять снаряжение, меняющее поверхность на карте.

В комментариях под видео зрители уже сравнивают проект с кроссовером Mirror's Edge и Titanfall.

Действие развернется на улицах города Freehold. Отдельной механикой заявлены управляемые мехи.

Разработчиком и издателем EMPULSE выступает команда 1047 Games, известная по серии Splitgate. Дата релиза пока не обозначена.

Заявлена поддержка русского языка в интерфейсе и субтитрах.