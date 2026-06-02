В PS Plus добавили Grounded, Warhammer: Darktide и Nickelodeon All-Star Brawl 2
Сегодня каталог PS Plus Essential пополнили три новые игры. Подписчики сервиса могут получить доступ к Grounded: Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 и Warhammer 40,000: Darktide.
Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в июне 2026 года:
- Grounded Fully Yoked Edition — полное издание выживача про героев размером с муравьёв;
- Nickelodeon All-Star Brawl 2 — файтинг с Джимми Нейтроном, Губкой Бобом и другими героями популярных мультсериалов;
- Warhammer 40,000: Darktide — брутальный шутер от студии Fatshark.
А примерно в середине июня Sony объявит пополнение более дорогих тарифов PS Plus.