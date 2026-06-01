Началось: почему Steam Deck подорожала в два раза

Пожалуй, многие уже воспринимают дефицит комплектующих как новую реальность для игровой индустрии — оперативная память и SSD вряд ли подешевеют в ближайшее время. Но никто не ждал, что даже Valve падет жертвой кризиса: компания объявила, что Steam Deck сильно подорожает на фоне недостатка компонентов. Портал gamesindustry.biz рассказал, что это означает для индустрии в целом.

Steam Deck — далеко не первое игровое устройство, подорожавшее из-за того, что цены на комплектующие начинают по-настоящему кусаться, но момент все равно ощущается переломным. Подорожание других консолей было, по большей части, инкрементальным — на $50-100 за раз; они стали дорогими, но в таких повышениях цен не было чего-то из ряда вон выходящего. Если прищуриться и наклонить голову, то можно даже расценивать их как естественные последствия высокой инфляции и/или корпоративной жадности, а не первые тревожные звоночки с рынка железа.

А вот Valve решила не продлевать агонию и сразу сделать большой — и болезненный — шаг. Проблема не только в подорожании устройства аж на 40%, но и в том, кто принял это решение. Valve потратила десятки лет на выстраивание доверительных отношений со своими потребителями, и мало кто из них обвиняет компанию в злостном завышении цен. Если компания Гейба Ньюэлла говорит, что у нее не было другого выбора, то люди ей верят.

Тот факт, что Steam Deck резко подорожала, не только заставляет людей признать, что рынок потребительского железа выходит из-под контроля. Он также рушит мечту, которую Valve поддерживала в живых для рынка ПК-гейминга. Хотя Steam Deck никогда не была мега-бестселлером, она считалась образцом доступного игрового железа на рынке, который постепенно становился все более дорогим и нишевым.

Дефицит оперативной памяти и прочих комплектующих выводит ситуацию на новый уровень, но, в целом, подорожание железа — не новая проблема на ПК-рынке. Цены на видеокарты в последние пару лет поднимались особенно быстро, что вдвойне неприятно. Раньше геймерам приходилось состязаться с добытчиками криптовалюты, а теперь — с дата-центрами. Может, не за те же самые чипы, но как минимум за те же производственные линии.

Steam Deck расценивалась как пример того, что можно найти и альтернативный путь. Хотя устройство не очень мощное, Valve совместно с программистами-волонтерами смогла превратить Linux в достойную игровую платформу, которая выжимала из системы невероятную производительность. Маленькая консоль, изначально стоившая всего $399, стоила дешевле любой премиальной видеокарты, но предлагала солидное быстродействие и комфорт.

Но теперь $399 превратились в $790 — платформа 4-летней давности отныне стоит почти ровно в два раза дороже. Тем не менее, мечту о качественном, но доступном ПК-гейминге нельзя объявлять погибшей, пока Valve не объявит официальную розничную цену Steam Machine — устройства, которое было призвано перенести соотношение цены/производительности Steam Deck в гостиную. Жаль, что пока прогнозы не говорят ни о чем хорошем.

Из-за нового прайсинга Steam Deck перешла в схожую ценовую категорию с ROG Xbox Ally ($600 за бюджетные модели, $1000 за максимальную комплектацию) — и предложение конкурентов выглядит куда более выгодным благодаря системным характеристикам. Конечно, ASUS и другим производителям тоже, скорее всего, придется повысить цены на свои товары, но проблема не в этом. Она в том, что до недавних пор цены на потребительское железо были сравнительно ограждены от полноценного эффекта дефицита комплектующих. У крупных производителей были контракты на поставки и запасы инвентаря, что позволило им повышать цены постепенно и понемногу. А теперь кризис напоминает о себе в полную мощь — не только на рынке консолей, но и на рынке смартфонов, планшетов, ноутбуков, умных колонок и многих других устройств.

Ущерб от этого будет огромным и повсеместным. Рынок ПК-энтузиастов, где потребители покупают RAM напрямую по рыночным ценам, уже в глубоком упадке. Некоторые компании, предоставлявшие компоненты для сборщиков ПК, потеряли до 90% ежемесячных продаж, пока на их складах пылятся товары. Подобная ситуация не может длиться вечно; даже если цены на оперативную память снизятся в ближайший год или два, оставшийся рынок к тому моменту уже будет выпотрошен. А вместе с ним пострадают и факторы роста на рынке ПК-игр.

Для производителей консолей текущий кризис не столь экзистенциальный, но и эта сфера игровой индустрии понесет потери. Nintendo пока что смогла избежать больших скачков цен на Switch 2, понимая, что это причинит значительный урон консоли на старте ее жизненного цикла, но в будущем повышение цены вполне вероятно. Sony и Microsoft же приходится перестраивать планы, потому что обе компании работают над консолями нового поколения, и обе хотели начать демонстрировать новинки в течение года. Не исключено, что новые PlayStation и Xbox будут стоить дороже $1000 — или что актуальное поколение консолей будут поддерживать дольше обычного.

Единственная сторона индустрии, которая потенциально может получить пользу от сложившейся обстановки — облачный гейминг. Крупнейшим игрокам, заинтересованным в массовом строительстве новых дата-центров, выгоден сдвиг от персональных машин, которыми владеют пользователи, в сторону отказа от дорогих систем и аренды вычислительных мощностей у операторов. Но пока сервисы облачного гейминга не претерпели радикальных перемен, которые предсказывали самые ярые евангелисты. Потребителям по-прежнему нравится владеть своими покупками, к большому разочарованию топ-менеджеров.

Так или иначе, в обозримом будущем вся индустрия столкнется с последствиями скачков цен. Бизнесу, циклы которого на протяжении 50 лет измерялись в ногу с развитием железных технологий, придется найти какой-то новый путь без продаж этих железных технологий. Если ситуация продлится годы, а не месяцы, то есть вероятность, что игровая индустрия уже никогда не будет прежней.