Представлены процессоры для ноутбуков Qualcomm Snapdragon C

Qualcomm анонсировала Snapdragon C, процессор, что предназначен для недорогих ноутбуков. Как пишут СМИ, устройства с ним будут стоить от 300 долларов.

© Ferra.ru

По данным изданий, Snapdragon C производится по технологии 6-нм. В нём восемь вычислительных ядер: одно мощное, три средних и четыре энергосберегающих. Также есть графический чип Adreno с частотой 900 МГц, поддержка оперативной памяти LPDDR5 и небольшой блок для ИИ. Он не дотягивает до стандарта Copilot+. Зато экономия энергии здесь в акценте.

Первые ноутбуки на Snapdragon C готовят Acer, HP и Lenovo. Подробности компания раскроет позже.