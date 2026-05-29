GIGABYTE задает направление на иммерсивный гейминг

Экспозиция приурочена к 40-летию GIGABYTE и отражает четыре десятилетия технологического развития компании, а также задает направление следующего этапа с фокусом на ИИ, иммерсивный гейминг, дизайн и интеллектуальные вычислительные решения.

© It-world

Концепция «ENTER INFINITY» отражает сочетание многолетнего инженерного опыта GIGABYTE с новым взглядом на развитие технологий в эпоху ИИ. На стенде можно увидеть, как ИИ интегрируется в экосистему GIGABYTE через интеллектуальную оптимизацию систем, локальные ИИ-вычисления и функции, улучшающие пользовательский опыт. Компания показывает, как комбинация аппаратных и программных решений делает ИИ более практичным и доступным — от интеллектуальной настройки производительности и инструментов для создателей контента до ИИ-ПК и edge-приложений для игр, работы, творчества и повседневных задач.

В рамках празднования 40-летия GIGABYTE представит лимитированную серию устройств INFINITY, в которую войдут материнские платы, видеокарты, корпуса и периферия. Серия, созданная под флагманским игровым брендом AORUS, получила памятные элементы дизайна и производительные компоненты. Она отражает стремление GIGABYTE улучшать производительность, дизайн и пользовательские возможности для нового поколения игровых и интеллектуальных вычислительных систем. Помимо серии INFINITY, GIGABYTE представит решения ИИ-ПК, AI BOX и AI TOP, обеспечивающие локальное ускорение ИИ-задач, масштабируемые ИИ-процессы и интеллектуальную оптимизацию систем для разных сценариев использования.

В игровом сегменте GIGABYTE покажет флагманские комплектующие для ПК, включая материнские платы, видеокарты и OLED-мониторы, обеспечивающие молниеносный игровой процесс и качественное изображение. Также компания представит решения с акцентом на дизайн — ПК-сборки со скрытой укладкой кабелей и решения с отделкой под дерево, сочетающие игровую производительность и продуманный внешний вид.

Познакомиться с потребительскими решениями GIGABYTE можно в павильоне Nangang Exhibition Center Hall 1, стенд #M0520. Экспозиция корпоративных решений расположена на стенде #K0802.