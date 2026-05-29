* Тираж The Witcher 3: Wild Hunt достиг 65 миллионов копий, о чем сообщил свежий финансовый отчет CD Projekt. Поляки полагают, что и только что анонсированное дополнение «Песни прошлого» тоже неплохо продастся, учитывая такую широкую аудиторию поклонников «Ведьмака». Кстати, CD Projekt также отреагировала на озабоченность пользователей Windows 10, что они не смогут поиграть в новое DLC. Согласно компании, изменения в системных требованиях не значат, что игра не пойдет на десятой «винде». Просто данная операционная система больше официально не поддерживается Microsoft, и потому разработчики тоже не могут гарантировать полностью корректную работу игры на Windows 10.

© The Witcher 3: Wild Hunt

* Всего за сутки вышедшая вчера джеймсбондовщина 007: First Light продалась полтора миллиона раз на всех платформах, по случаю чего IO Interactive поблагодарила всех причастных. Россияне, само собой, к достижению не причастны (по крайней мере, официально), ибо у нас игра заблокирована. В Steam же пиковый онлайн First Light превысил 68 тысяч человек. Следует заметить, что игру можно пройти за 15-20 часов, так что не такая уж она и масштабная. А стоит как стандартный блокбастер.

* Разработчики и издатели игр сами должны следить за тем, чтобы их творчество соответствовало законам тех территорий, где оно продается – такой ответ получила создательница нетрадиционно ориентированных игр от Valve в ответ на претензию, что ее игры были удалены из российского сектора Steam. Девелоперша (хотя фиг знает, какой у нее на самом деле пол) выразила свое возмущение по поводу, которое, разумеется, ни к чему не привело.

* Steam Deck подорожала более чем на 40%. Версия с 512 Гб диском теперь стоит $789/779 евро, а версия с 1Тб диском – $949/919 евро. Причина, разумеется, все та же – безудержный рост цен на оперативную память и носители информации. Но и по новой цене консоль все равно раскупили, и она снова отсутствует в продаже.