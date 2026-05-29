MediaTek представила мобильный процессор Dimensity 8550

MediaTek Dimensity 8550 выделяется, в частности, своими инновациями в области искусственного интеллекта и является обновлённой версией модели Dimensity 8500, представленной ранее в этом году.

Процессор MediaTek Dimensity 8550 использует 4-нм техпроцесс N4P, разработанный компанией TSMC. Наиболее важными отличиями новой модели являются технология LLM Booster и поддержка Gemini Nano V3, разработанной Google. Это призвано повысить эффективность процессов искусственного интеллекта, работающих непосредственно на устройстве.

В процессорной части существенных изменений нет. Dimensity 8550 сохраняет восьмиядерную архитектуру (1 + 3 + 4), полностью состоящую из ядер Cortex-A725. Основное ядро может достигать частоты до 3,4 ГГц и оснащено 1 МБ кэш-памяти L2. Три ядра Cortex-A725 во втором кластере работают на частоте 3,2 ГГц, а остальные четыре ядра – на частоте 2,2 ГГц.

За графику отвечает графический процессор Mali-G720 MC8. Чип поддерживает дисплеи с разрешением 1440p и выше, а также частоту обновления до 144 Гц. Для видеосъёмки предусмотрена поддержка записи видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду, а также декодирование AV1. Процессор поддерживает оперативную память LPDDR5X со скоростью до 9600 Мбит/с. Для хранения данных используется стандарт UFS 4.0.Среди возможностей подключения – двухсимочный активный 5G-модем, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Для обработки данных с использованием искусственного интеллекта по-прежнему используется NPU 880. Также был представлен первый смартфон на базе MediaTek Dimensity 8550. Honor 600 Pro, выпущенный в Китае, стал первой моделью с новым процессором. Ожидается, что другие устройства будут анонсированы в ближайшее время.