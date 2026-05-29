Krafton придется выплатить разработчикам Subnautica 2 бонус в $250 миллионов

* Krafton таки придется выплатить разработчикам Subnautica 2 и их боссам бонус в $250 миллионов. Говорят, нежелание расставаться с такими деньжищами и было основным движущим фактором, стоявшим за увольнением руководителей проекта Чарли Кливленда, Теда Гилла и Макса Макгуайра в прошлом году. Однако суд восстановил уволенных в правах, а продажи раннего доступа Subnautica 2 оказались настолько хороши (более 4 миллионов копий!), что доходы разработчиков взлетели под небеса, и теперь их корейскому собственнику предстоит раскошелиться.

* Activision и Infinity Ward анонсировали очередную Call of Duty, получившую название Modern Warfare 4. В принципе, не бог весть сюрприз – именно этого все и ожидали… Игра должна выйти 23 октября сего года, и ее одиночная часть отправит игроков в Южную Корею, которая отбивается от северной соседки, вторгнувшейся на ее территорию. Игра обещает «группу молодых южнокорейских солдат» в качестве бойцов, за которых предстоит играть, однако и традиционные герои там тоже будут. В частности, капитан Прайс будет мстить каким-то негодяям, решившим его грохнуть. Среди достопримечательных мест, которые игрокам предстоит посетить (это помимо Южной Кореи вестимо), значатся Нью-Йорк, Париж, индийский Мумбай и возможно что-то еще.

* Сбросив с себя проклятие Ubisoft, серия «Герои меча и магии» (ну или Heroes of Might and Magic в оригинале) немедленно порадовала своих создателей отличными продажами. Нет, «Юби» так-то по-прежнему остается владельцем бренда, однако на сей раз она выдала лицензию на разработку очередной части франшизы. Поэтому издателем Heroes of Might and Magic: Olden Era стала компания Hooded Horse, а разработчиком – студия Unfrozen. И их игра за месяц разошлась тиражом в миллион копий.

Это тем более примечательно, что игра с первого дня релиза была доступна в PC Game Pass. К сему радостному известию была приложена «путевая карта», рассказывающая о предстоящих регулярных обновлениях, где будут командная игра, расширение возможностей генератора карт, изменения баланса, переработка классов, подземные территории, гильдия воров и куча всего прочего. Ранний доступ затянется до будущего года, в нем будет четыре этапа, и вряд ли разработчики на этом остановятся.