Шутер с элементами хоррора A.A.U. Black Site вышел в Early Access

В раннем доступе Steam недавно высадился шутер от первого лица A.A.U. Black Site. Из достаточно немногословного и несколько скомканного вступления (и описания в Steam) можно понять, что некие американские спецназовцы хотели побуянить в Сербии, но попали в засаду. Уцелел только главный герой: ему предстоит пробираться через живописный заброшенный населенный пункт на свободу.

Разработчики из Raspberry Studio выполнили A.A.U. Black Site в формате съемки с нательной камеры. Графические огрехи они неплохо скрывают. Темный лес, абсолютно черные подземные коридоры с трупами тут и там, бегающие по округе психопаты с бензопилами и целые толпы суровых мужчин с автоматами — проект таинственно и многообещающе намекает на дальнейшие события. Уже сейчас авторы доказали, что способны создавать атмосферные и — временами — очень убедительные локации. Да и на лицевую анимацию жаловаться не приходится (зачастую лица персонажей так или иначе чем-то закрыты).

Судя по появлениям молчаливой и страшной фигуры, падающим шкафам и резким звукам, Raspberry Studio вдохновлялась трилогией F.E.A.R.. «Правильно» ли она ей вдохновлялась — вопрос дискуссионный. Еще заметно определенное сходство с Half-Life 2. Первая мимолетная стычка (ее вполне можно не пережить, если не среагировать на диковатого врага) немного напомнила Condemned 2. В целом же ближайшим аналогом A.A.U. Black Site (среди современных проектов) кажется Trepang2, но это без учета скорости.

Звуки и музыка превосходят то, что ожидаешь от небольшой команды. Стрельбу наверняка будут дорабатывать — как и, скорее всего, интерфейс. Русский язык в A.A.U. Black Site пока присутствует преимущественно в виде нецензурных надписей в лифте. Из любопытных деталей отмечу следующее: авторы уверяют, что игра будет более-менее нормально работать на процессоре 2011 года в связке с GeForce GT 1030.

A.A.U. Black Site проведет в раннем доступе по меньшей мере год. Со временем цену повысят, а в честь старта Early Access можно воспользоваться скидкой 10 % (до 4 июня).