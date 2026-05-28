Как решить головоломку с камином в 007 First Light: гайд

007 First Light в первые часы старается держать игрока за руку и объяснять неочевидные моменты, но паззл с камином на уровне в отеле — неожиданный сюрприз. Он не сложный, но поскольку игра подкидывает его посреди погони, до решения можно не додуматься сразу. Портал PC Gamer рассказал, как решить эту головоломку.

Не позволяйте числам на диске запутать вас. На самом деле головоломка гораздо проще — ответ прямо перед вами, ничего считать не нужно. Может показаться, что для решения паззла надо исследовать комнату в поисках подсказок; даже сама игра говорит об этом, ставя игроку цель осмотреть помещение. Но нет — вся необходимая информация есть на записке.

Попробуйте активировать кнопки на камине и обратите внимание, сколько кнопок можно нажать, прежде чем комбинация обнулится. После этого опять рассмотрите чертеж на записке. Если вам хочется изучить его поближе, то откройте меню миссии, перейдите на вкладку «Предметы» и найдите записку там.

Если же вы не в настроении решать паззл сами, то правильная последовательность символов: