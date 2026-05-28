Дроны добрались до No Man’s Sky

* Дроны добрались и до No Man’s Sky. Это, конечно, несколько другие дроны, но они тоже смертельно опасны, да еще и собираются завоевать мир. Как минимум, игровой… В общем, игра получила очередное бесплатное дополнение, в котором игрокам предстоит воевать с огромадной фигней по имени The Hive of Glass и ее дронами. Судя по трейлеру, война обещает быть жаркой, что только к лучшему для игроков, ибо поможет им лучше социализироваться. Тем более что там обещана знатная добыча, гравитационная пушка и прочие интересные развлечения.

© No Man’s Sky

* Гений не чужд модных веяний. В буквальном смысле. Хидео Кодзима, а также его приятель, датский кинорежиссер Николас Рефн примут участие в мероприятии Prada Mode, что состоится в Нью-Йорке в начале июня. Нам, впрочем, эта хрень по барабану, и если бы не Кодзима, мы бы о ней и не узнали. Но Кодзима там будет, и он даже забабахал с помощью ИИ рекламный ролик на тему, где вместе с Рефном летает на тарелке, терпит крушение, получает помощь от какой-то дивы и благополучно возвращается на Землю, прямо в Нью-Йорк. Кстати, говорят, что Кодзима мечтает побывать в космосе. Так что тема ролика выбрана не просто так…

* Forza Horizon 6 сама по себе большой хит, да еще и разработчики подбросили игрокам беспощадного врага, уже ставшего мемом. Причем даже за пределами игры. Дело в том, что в Forza Horizon 6 есть боты, которые участвуют в гонках, если не набирается достаточно игроков. Эти боты обычно носят имена известных игроков и копируют их манеру езды. Однако один из этих ботов фиг знает, кого копирует (народ такого типа не знает и не помнит), зато гоняет как сумасшедший и постоянно всех побеждает. Дошло до того, что про этого BowieKnife99 заговорили даже в The Crew (которая так-то является конкурентом Forza Horizon) и… Pragmata, которая вроде бы вообще ни при чем. А игроки срочно набирают себе друзей в списки, чтобы затаскивать их в свои гонки – лишь бы не соревноваться с чокнутым ботом.