* В ремейке Assassin’s Creed Black Flag Resynced не будет никакой современности, как это было в оригинальной AC4. То есть вам ни дохлого Десмонда с его ДНК, ни Abstergo, ни прочих модерновых дел. Потому что игра не про современность, а про пиратов. Разработчики хотят переделать и улучшить именно пиратскую часть игры, а современные разборки этому никак помочь не могут. Так что долой их, и да здравствует Эдвард Кенуэй, его корабль под черным флагом и прочие капитаны с черными бородами!.. Все это рассказал в интервью директор ремейка Ричард Найт.

© Assassin’s Creed Black Flag Resynced

* Видеоигровой аналитик из Польши Том Качмарчук рассказал о том, насколько важна на самом деле региональная цена. Мол, многие компании этого не понимают и выставляют заряженный ценник в странах, где доходы у игроков не такие высокие как в Америке, Японии или ведущих европейских странах. Вследствие чего продажи получаются очень низкими, и толку от них практически никакого. Однако стоит подобрать правильную цену для игры, и все разительно меняется в лучшую сторону. Качмарчук лично видел, как это работает в Польше, да и других странах тоже.

* 6-7 июня в Москве в помещении Института бизнеса и дизайна по адресу Протопоповский переулок, 9с1, пройдет очередной фестиваль B&D Game Fest, где студенты, разработчики и эксперты смогут встретиться и обсудить актуальные тенденции видеоигровой индустрии, а также найти друг друга. В первый день фестиваля (6 июня) пройдут встречи с представителями ведущих отечественных видеоигровых компаний, лекции на интересные темы и все такое. Во второй (7 июня) состоятся мастер-классы, консультации и прочий фидбэк.